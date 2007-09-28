Янукович возмутился тем, что его оппоненты ”делят шкуру предвыборного медведя”

В Киеве с участием лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА прошел митинг, завершающий агитационную кампанию Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам правоохранительных органов, в митинге сторонников Партии регионов принимают участие более 100 тыс. человек.

Перед выступлением лидера партии выступили украинские артисты, а после выступления Таисии ПОВАЛИЙ на сцене появился В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов призвал все политические силы руководствоваться не узко партийными властными амбициями, а работать ради развития государства, «создания моста между Западом и Востоком, ради хороших отношений с Россией».

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил участникам акции, что Партия регионов обязуется «сделать все не на словах, а на деле», и создать такое государство, которое защищает средний класс и способствует развитию бизнеса.

По его мнению, оппозиция «обманывает народ сладкими обещаниями, а вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, создает кризисы, продает стратегические объекты Украины иностранцам, разворовывает и распродает украинскую землю».

Лидер Партии регионов также считает, что политические оппоненты «уже делят шкуру предвыборного медведя, распределяя между собой должности».

«Я убежден, что после выборов мы сформируем правительство и вернемся на дорогу, с которой они пытаются нас сбить, на дорогу развития экономики и государства», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В конце своего выступления В.ЯНУКОВИЧ призвал участников акции поддержать Партию регионов на выборах. «Мы должны взяться за руки и сказать: помоги нам, Господь, преодолеть наш путь и отстоять мир на нашей земле», - сказал лидер Партии регионов, обращаясь к участникам акции.

В ходе акции ведущие призывали собравшихся передать привет «с Майдана всей Украины» Харькову и Донецку.