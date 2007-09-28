Ющенко думает, что элита не должна играть краплеными картами
Президент оценил толерантность партий
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что нынешняя избирательная кампания прошла толерантнее, чем прошлая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в прямом эфире телеканала ICTV в специальном общенациональном проекте «Свобода слова».
В.ЮЩЕНКО предложил обратить внимание на то, как проходит избирательная кампания – она на две трети толерантнее, чем была два года назад. «Тогда казалось, что будет гражданская война, что здесь уже замешано на крови, не говоря уже о два с половиной года назад”, - заметил он.
По его словам, во время консультаций с ключевыми участниками выборов стало ясно, что украинская элита и власть стали более терпеливо относиться друг к другу. „А это хороший урок того, что выводы будут из прошлого сделаны”, - подчеркнул он.
Президент отметил важную роль элиты, власти в вопросе консолидации нации. „Чрезвычайно большой крест лежит на элите, она на половину корпуса должна идти вперед и то, что появляются идеи, которые не работают на консолидацию, мне не нравится”. – отметил он. Глава государства подверг критике то, что до сих пор инициируют референдумы о статусе русского языка, НАТО. „Это то, что не должна делать элита нации, не играть краплеными картами, не вытягивать из рукавов меченые тузы, хотя, безусловно, приносят кое-кому некоторую выгоду политического характера – это не есть политика высокого уровня, это местечковое политиканство, которое не дает возможности смотреть на цельную идею нации”, - подчеркнул он.