Павленко: машины скорой для житомирских больниц распределяли в офисе ПР

Кандидат в депутаты от блока „Наша Украина – Народная Самооборона”, председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что в Житомирской области Партия регионов пыталась сделать пиар-акцию из распределения машин скорой помощи, приобретенных за средства государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил журналистам, находясь в городе Малин Житомирской области.

„Эти машины были приобретены за средства государственного бюджета. Мы 9 месяцев добивались, чтобы они все-таки попали в область», - отметил он. «25 сентября Житомирская область получила 14 таких автомобилей, но почему-то руководителям районных больниц сказали забирать ключи и документы от „скорых” в офисе Партии регионов», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО и выразил сожаление, что Партия регионов считает государственный бюджет собственным. «В который раз мероприятие, организованное за наши с вами налоги, превращено в партийный митинг, - добавил он.