Ющенко не нравится референдум по НАТО
20:00, 28 сентября 2007Политика
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"Это не политика центральной власти"
"Мне не нравится референдум по НАТО". Об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор Ющенко во время специального общенационального проекта "Свобода слова" на ICTV.
"Нам никто не предложил идти в НАТО. Ответ нужно формировать не идти или не идти, а какой концепт безопасности нам нужно формировать", - сказал Глава государства. По словам Президента, такую политику не должна осуществлять элита нации. "Это не политика центральной власти, политика высокого уровня. Это представляет одну из сторон этого процесса", - сказал В.Ющенко.
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