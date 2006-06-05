В американских контейнерах в Феодосии нет ядовитых веществ

Министерство обороны Украины опровергает сообщение некоторых средств массовой информации о том, что в контейнерах, которые были доставлены в порт города Феодосия американским коммерческим транспортным судном „Adventure”, находятся ядовитые вещества, а из некоторых контейнеров имущество уже якобы секретно вывезено на полигон.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны Украины, в рамках подготовки к совместным украинско-американским тактическим учениям ВМС „Си Бриз - 2006” в порт города Феодосия 29 мая действительно прибыло американское коммерческое транспортное судно „Adventure”, которое доставило в Украину инженерную технику и строительные материалы. Весь груз находится в контейнерах на территории феодосийского торгового порта.

Минобороны подчеркивает, что по информации командования Военно-Морскими Силами ВС Украины, которое является получателем груза, ни один из этих контейнеров не содержит ядовитых веществ. Среди задекларированных материалов и веществ, которые можно характеризовать как „химические”, и которые имеют на контейнере соответствующую маркировку, в грузе находится 21 огнетушитель „ABS”, 4 газовых баллона для приготовления еды, а также лекарственные средства скорой помощи.

Как сообщил директор брокерской фирмы „Факт-9”, аккредитованной при Крымской таможне, Александр ОСАДЧИЙ, никаких других химических, а тем более ядовитых веществ, в контейнерах не выявлено, о чем составлен соответствующий акт.

Он также сообщил, что три контейнера, которые были несанкционированно открыты народными депутатами, были рефрижераторного типа с лотками для продуктов и предназначались для хранения продуктов питания во время проведения украинско-американских учений „Си Бриз-2006” в полевых условиях. Поэтому они были пустыми и из них никто ничего не вывозил. Кроме контейнеров рефрижераторного типа, еще был один контейнер обычного типа, который шел транзитом, и вместе с другим грузом он в запланированное время будет отправлен в США установленным порядком.

А.ОСАДЧИЙ также отметил, что, имея соответствующую лицензию, только они вместе с представителями таможенной и пограничной службы имеют право на вскрытие и досмотр контейнеров.