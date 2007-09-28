В Киеве на Софийской площади началась акция «Молитва за Украину», инициированная Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент на Софийской площади, по данным правоохранителей, собрались приблизительно 3 тыс. человек.

Во время акции планируется выступление театра украинского фольклора «Берегиня», хора Видубецкого монастыря, хора мальчиков им. Николая Лысенко, народной артистки Украины Нины МАТВИЕНКО, капеллы им. Ревуцкого.

Кроме того, предусматривается, в ходе акции с речью выступит лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.