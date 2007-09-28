Телеканалам запретили показывать фильм про Тимошенко

Шевченковский районный суд города Киева запретил средствам массовой информации транслировать фильм "Крестная мать", который подавал "неправдивую и клеветническую информацию относительно стороны Юлии Тимошенко и ее лидера".

Об этом сообщает пресс-служба БЮТ.

БЮТ обратился в суд с иском о признании действий основателя телеканала НТН - ООО "Телестудия "Служба информации" относительно трансляции на телеканале НТН 27 сентября 2007 года в 22:27-22:47 фильма "Крестная Мать", нарушающими требования закона "О выборах народных депутатов Украины".

Кроме того блок требовал остановки действия лицензии телеканала НТН, выданной ООО "Телестудия "Служба информации" к окончанию избирательного процесса.

В иске отмечалось, что ответчиком или другими средствами массовой информации могут совершаться действия относительно повторного распространения фильма "Крестная мать", а также другой заведомо неправдивой и клеветнической информация относительно Блока Юлии Тимошенко и его лидера.

В результате суд запретил средствам массовой информации всех форм собственности, в частности, общегосударственным и коммерческим телерадиоканалам транслировать фильм

"Крестная мать".

Постановление подлежит немедленному выполнению.

Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном административном суд г. Киева через Шевченковский районный суд в двухдневный срок со дня его провозглашения.

Украинская правда