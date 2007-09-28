Черновецкий открестился от ”наездов” на Луценко

Блок Леонида Черновецкого возмущен использованием «черного пиара», направленного против столичной власти в канун выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Блока.

«Политтехнологи определенных политических сил пытаются использовать имя столичного председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и представителей его команды в своих грязных политических целях”, - отмечается в заявлении.

В частности, по словам авторов заявления, “в одной из листовок, со ссылкой на мэра Киева, размещено обвинение в популизме в адрес первого номера списка блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО”. В Блоке Черновецкого отмечают, что к появлению этой листовки никто из представителей столичной власти не причастен, и “в связи с этим обращаемся к прокуратуре с требованием расследовать факт появления и распространения в Киеве подобной «чернухи».

Вторая листовка, говорится в заявлении, носит характер якобы обращения Киевского городского председателя к киевлянам с призывом голосовать за Партию регионов. В связи с этим в Блоке Черновецкого напоминают, что позиция мэра Киева “с самого начала предвыборной кампании была и остается неизменной: столичная власть и столичный председатель были, есть и будут лишь на стороне киевлян, а не на стороне какой-то одной из политических сил, которые принимают участие в выборах”.

“Поэтому те, кто использует подобные аморальные и собственно незаконные провокационные методы, должны отвечать перед Законом», - отмечается в заявлении Блока Леонида Черновецкого.