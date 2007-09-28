Янукович обнародовал декларацию о доходах (фото)

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в 2006 году получил 290 тысяч 725 гривен 1 копейку совокупного дохода, в том числе 210 гривен 58 копеек в качестве дивидендов, процентов и роялти.

Декларация В.ЯНУКОВИЧА о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии за 2006 год обнародована сегодня на его персональном сайте.

Согласно декларации, В.ЯНУКОВИЧ в 2006 году не получал материальной помощи, страхового возмещения, доходов от научной или преподавательской деятельности. Также доходов от предпринимательской деятельности и от отчуждения ценных бумаг.

Заработная плата премьер-министра в 2006 году составляла 290 тысяч 514 гривен 43 копейки.

Согласно декларации, В.ЯНУКОВИЧ не имеет в собственности земельного участка, жилого и дачного домов. В собственности премьер-министр также не имеет ни одного транспортного средства. Он имеет квартиру площадью 162 кв. метра и гараж площадью 22 кв. метра.

В.ЯНУКОВИЧ хранит 211 тысяч 712 гривен на банковских счетах. Премьер-министр также задекларировал 6 тысяч 567 акций, внесенных в уставные фонды предприятий, учреждений, организаций.

В декларации среди членов семьи указана его жена Людмила ЯНУКОВИЧ, но ее декларация о доходах не прилагается.

В.ЯНУКОВИЧ заполнил декларацию 4 апреля 2007 года.