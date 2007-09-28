Тимошенко: БЮТ признает любой результат выборов, если...

БЮТ признает любой результат досрочных парламентских выборов в Украине, если международные наблюдатели определят их состоявшимися в соответствии со стандартами ОБСЕ. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО во время сегодняшней встречи с послами и международными наблюдателями на досрочных выборах в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, во встрече приняли участие, в частности, Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, Посол США Вильям ТЕЙЛОР, Посол Японии Муцуо МАБУЧИ и другие.

Лидер БЮТ заверила дипломатов, что ее политическая сила признает любой результат выборов, если международные наблюдатели определят состоявшимися демократически, прозрачно и в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала все политические силы Украины признать результаты выборов и не создавать гражданского противостояния в стране.

«Мы считаем, что досрочные выборы – это экстраординарное событие. Оно не может стать перманентным в Украине. Все другие политические силы должны иметь мужество смириться с результатом волеизъявления, с выбором людей», - сказала она.

«Кто-то получит больше, чем рассчитывает, кто-то получит меньше, но это не является основанием трясти страну. Большинство людей рассчитывает на то, что досрочные выборы станут концом политического кризиса, а не его продолжением», - подчеркнула лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание собеседников на возможность фальсификации во время выборов, в частности, по ее словам, это голосование надому, манипуляции со списками избирателей и подсчет голосов.

Она также сообщила послам, что БЮТ будет проводить параллельный подсчет голосов, используя тройную систему защиты.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что в случае успешного проведения выборов Украина сделает большой и важный шаг к Европе.

Лидер БЮТ обратилась к послам с просьбой способствовать стабилизации политической ситуации в стране и использовать свой авторитет для обеспечения прозрачности и демократичности выборов 30 сентября.