В Донецке сторонники Витренко разблокировали вход в госадминистрацию

В Донецке сторонники лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи ВИТРЕНКО, а также депутаты областного совета от блока "Народная оппозиция", разблокировали входы в облгосадминистрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, они вышли на площадь перед облгосадминистрацией, где присоединились к нескольким десяткам митингующим против НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сессии Донецкого облсовета депутаты из фракции блока Витренко блокировали трибуну. Таким образом они протестовали против решения сессии о невключении в повестку дня вопроса о непризнании НАТО на территории области, а также против невключения в повестку дня вопроса о недоверии прокурору области Алексею БАГАНЦУ. После того, как сессия была закрыта, сторонники Н.ВИТРЕНКО заблокировали выходы из облгосадминистрации.