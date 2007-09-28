Представитель Ющенко в Крыму не нашел себя в избирательных списках

Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Владимир ХОМЕНКО не нашел себя в списках избирателей на нынешних выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОМЕНКО сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

По словам В.ХОМЕНКО, «он уже 9 лет живет на улице Промышленной, не перерегистрировался, не переезжал», однако, придя на участок, обнаружил, что его квартира в списках избирателей отсутствует. «Я был вынужден написать заявление, чтобы меня включили в списки», - отметил крымский Постпред Президента.

Кроме того, по словам В.ХОМЕНКО, в списках не оказалось и квартир некоторых его соседей. Так, например, в списки не была включена квартира начальника крымского избирательного штаба блока «Наша Украина – Народная самооборона» Сергея ВАСИЛЕНКО.

По мнению В.ХОМЕНКО, его критика в отношении властей из-за низкого качества списков избирателей Крыма, а также его заявления о земельном беспределе в автономии и вызвали неодобрительные высказывания в адрес Представительства Президента в АРК со стороны властей автономии (УНИАН: сегодня на пресс-конференции первый вице-спикер Крыма Сергей ЦЕКОВ, в частности, заявил, что Представительство Президента в АРК занимается только склоками и дестабилизацией отношений).

«Это (критика со стороны Представительства Президента в Крыму – УНИАН) не нравится сегодня правительству, это не нравится сегодня Верховной Раде, потому что если бы не было Представительства Президента, тогда у нас бы «рай земной был» и не более того, - сказал В.ХОМЕНКО. - Чем я дестабилизировал (ситуацию в Крыму – УНИАН)? Тем, что рассказал правду о списках?».

Напомним, крымские БЮТовцы заявили о готовящейся в АРК рядом сил массовой фальсификации результатов выборов. По данным крымского БЮТ, в списки по Крыму включены порядка 19 тысяч "двойников", 20 тысяч "долгожителей", а также несовершеннолетние граждане.