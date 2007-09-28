Янукович с Ющенко договорились ”исключить админресурс”

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает, что вчера на встрече с Президентом Виктором ЮЩЕНКО они договорились "не вмешиваться в работу судов, избирательных комиссий, исключить админресурс" во время внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня журналистам после митинга своих сторонников в Донецке.

"Мы обсуждали вопрос проведения выборов и говорили о том, что должны нести солидарную ответственность. Главное, чтобы мы не допустили и в день голосования, и после голосования дестабилизации в стране, исключить возможность вмешиваться в работу судов, избирательных комиссий, исключить админресурс", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Мы не должны допустить какого-то гражданского противостояния, дестабилизации, и конечно, вмешательства чиновников в работу комиссий и работу судов", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.