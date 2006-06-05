Активисту “Поры” Сергею Евтушенко отказали во въезде в Россию

Сегодня в Москве в аэропорту „Шереметьево-1” российские пограничники не пропустили на территорию России гражданина Украины Сергея ЕВТУШЕНКО, после чего он был вынужден отбыть в Украину.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК, дело находится на особом контроле МИД Украины и Посольства Украины в Российской Федерации.

Справка УНИАН. С.ЕВТУШЕНКО, 1975 г. рождения, исполнительный директор общественной организации "Институт Евро-Атлантического сотрудничества", является членом Гражданской партии "Пора". В марте С.ЕВТУШЕНКО и лидеру “Поры” Владиславу КАСЬКИВУ было отказано во въезде в Беларусь.