Тимошенко о роли ее раскладушки в жизни Ахметова

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает Партию регионов дать обещание, что сразу после выборов, независимо от их результатов, будет принят закон об оппозиции. Об этом она заявила, сегодня во время пресс-конференции.

«Мы бы хотели, чтобы все дали друг другу слово, что тот, кто будет при власти, сразу по окончании выборов примет закон об оппозиции», - сказала она.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ будет придерживаться своего обещания и, находясь у власти, примет такой закон об оппозиции, который даст «Партии регионов работать в оппозиции цивилизовано».

Она считает, что такое же обещание должен дать и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. «Я рассчитываю, что такое заявление сделает и ЯНУКОВИЧ, если он ответственный политик», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила уверенность, что новая демократическая власть вернет гражданам и обществу все то, что было разворовано во время премьерства В.ЯНУКОВИЧА. «Пусть они берут «Днепрэнерго» и Борисполь, а раскладушку, которая стояла в моем премьерском кабинете, пусть оставят. Если раскладушку оставят, то все остальное мы назад вернем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, 39,7% акций крупнейшего украинского производителя электроэнергетики «Днепрэнерго» сконцентрировала «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДПЭК) Рината Ахметова .