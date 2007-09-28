Тимошенко - Януковичу: сам ”хам”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА выполнять обещание отказаться от обид в адрес лидеров других политических сил.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, комментируя высказывание В.ЯНУКОВИЧА, что Ю.ТИМОШЕНКО выглядела «как корова на льду», когда каталась на коньках во время своего премьерства.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что В.ЯНУКОВИЧ подписывал моральное обязательство вести честную кампанию, не прибегая к обидам. «Я бы могла напомнить В.ЯНУКОВИЧУ, какие у него клички были, когда он сидел. У него кличка было «хам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что надо положить конец подобным грязным заявлениям. «Необходимо перейти в политическую плоскость, и положить конец оскорблениям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.