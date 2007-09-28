Луценко заявил, что не подпишется под фальшивкой

Представители "Нашей Украины" – "Народной Самообороны" не будут подписывать протоколы избирательных комиссий, если они будут сфальсифицированными.

Об этом в интервью "Украине молодой" заявил лидер НУНС Юрий Луценко.

"Мы не подпишем протоколы избирательных комиссий, если они будут фальшивками", - сказал он.

"Если протоколы с фальшивыми результатами будут предложены членам избирательных комиссий от наших сил, то, конечно, они их не подпишут. Для того они там есть, чтобы отстоять честные выборы", - добавил Луценко.

При этом он отметил, что отказ подписаться "под этой фальшивкой" оппоненты НУНС "хотят сразу навязать в общественном мнении как саботаж".

"Мы ни в коем случае не подпишем любые сфальсифицированные протоколы. Мы будем подписывать те протоколы, которые соответствуют действительности, и доставим их в ЦИК", - сказал Луценко.

Вместе с тем, по его словам, "компетентные службы" вместе с облгосадминистрациями, членами участковых и окружных комиссий от демократических сил "сегодня проверяют весь массив информации относительно возможных фальсификаций".

"Это целый комплекс работ, который сегодня тщательно разрабатывается нашими штабами", - отметил Луценко.

Украинская правда