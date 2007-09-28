Тимошенко и Ющенко определили срок формирования коалиции

14:47, 28 сентября 2007
Политика
1173 0

Лидер БЮТ о подробностях встречи в СП

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае победы демократических сил коалиция будет создана на следующий день после официального обнародования результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, сроки формирования коалиции обсуждались вчера, во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Вчера с Президентом Украины мы поставили такие сроки, что должны сформировать коалицию на следующий день после официального объявления результатов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что во время встречи с главой государства обсуждалось соглашение, которое было подписано между БЮТ и НУ-НС. Она напомнила, что это соглашение определяет стратегическую программу проведения реформ в Украине, кадровые вопросы и дальнейшие шаги БЮТ и НУ-НС как единой команды.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот документ является долгосрочным, и он не ограничен сроками.

Напомним, Центральная избирательная комиссия должна установить результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины не позже, чем на пятнадцатый день со дня выборов, то есть до 15 октября включительно.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter