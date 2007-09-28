Тимошенко и Ющенко определили срок формирования коалиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае победы демократических сил коалиция будет создана на следующий день после официального обнародования результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, сроки формирования коалиции обсуждались вчера, во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Вчера с Президентом Украины мы поставили такие сроки, что должны сформировать коалицию на следующий день после официального объявления результатов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что во время встречи с главой государства обсуждалось соглашение, которое было подписано между БЮТ и НУ-НС. Она напомнила, что это соглашение определяет стратегическую программу проведения реформ в Украине, кадровые вопросы и дальнейшие шаги БЮТ и НУ-НС как единой команды.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот документ является долгосрочным, и он не ограничен сроками.

Напомним, Центральная избирательная комиссия должна установить результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины не позже, чем на пятнадцатый день со дня выборов, то есть до 15 октября включительно.