Комитет избирателей обратился к правохранителям

Комитет избирателей Украины просит правоохранительные органы проверить информацию относительно фактов подкупа избирателей.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой КИУ пресс-релизе.

“Из различных регионов Украины поступает информация, что избирателям предлагают денежное вознаграждение за копии паспортов. Инициаторами такого подкупа называют Блок Литвина, БЮТ, СПУ, Партию регионов, ВО „Свобода”. КИУ призывает правоохранительные органы тщательным образом расследовать все указанные факты”, - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, КИУ отмечает, что наиболее массовой технологией, “которую, однако, пока еще нельзя трактовать как подкуп избирателей, стала рассылка во всех регионах конвертов с надписью “Вы выиграли”. В частности, “в письме сообщается, что "Патриот Украины", который подписал письмо, оплатил квитанцию букмекерской конторы "Шанс". Ставка сделана на результат парламентских выборов 2007: если избирательный блок КУЧМА наберет на выборах более 5% голосов избирателей, владелец квитанции получит вознаграждение - 1000 грн. В букмекерской конторе "Шанс" подтвердили, что действительно некто неоднократно ставил на победу Блока КЧУМА”, - сообщает пресс-служба КИУ.