Янукович всю субботу будет... готовиться

Партия регионов в последний день перед выборами, 29 сентября, когда запрещена партийная агитация, будет готовиться к защите результатов голосования. Об этом лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович сказал журналистам в Донецке.

«Я завтра буду работать. Мы будем подводить итоги избирательной кампании, и конечно, готовиться ко дню голосования, защите результатов голосования. Мы провели достаточно большую работу, чтобы защитить выбор украинского народа. И мы будем к этому готовиться», - сказал В. Янукович.

Лидер Партии регионов отметил, что сам на выборы он идет с «хорошим настроением».

Напомним, что 28 сентября – последний день, когда участники выборов могут агитировать за свою политическую партию или блок.

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