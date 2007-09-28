Янукович готов договариваться с ”оранжевыми”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что готов договариваться с "оранжевыми" в зависимости от того, "как мы пройдем выборы".

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после митинга своих сторонников в Донецке.

"Я думаю, что многое будет зависеть, как мы пройдем выборы. Мы никогда не говорили "нет", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он подчеркнул, что "мы должны объединить все прагматические силы".

"Речь идет не только о политиках, речь идет о простых людях", - добавил лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что нужно, чтобы "выборы были через пять лет, не ранее, а пять лет страна должна жить и развиваться".

Он повторил то, что неоднократно заявлял - "эти выборы придумали политики, которым нужна власть любой ценой для удовлетворения своих политических амбиций".

"Повторить такого больше страна не должна. А для них это должен быть урок. Ответ должен дать украинский народ", - заключил В.ЯНУКОВИЧ.