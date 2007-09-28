Тимошенко не простит НТН за фильм „Крестная мать”

Блок Юлии Тимошенко в судебном порядке будет требовать отмены лицензии на вещание телеканала НТН, который показал провокационный фильм „Крестная мать”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, «27 сентября 2007 года, несмотря на полностью обоснованные законодательством и мотивированные предупреждения с нашей стороны, по телевизионному каналу НТН, непосредственное отношение к которому имеет Эдуард ПРУТНИК, председатель Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания, один из лидеров Партии регионов, был показан лживый и провокационный фильм „Крестная мать”, который позорит деятельность нашей политической силы».

БЮТ, напоминает пресс-служба, предупредил все телевизионные каналы Украины о вероятной информационной диверсии против Блока Юлии Тимошенко, в том числе и руководство НТН. «Мы честно проводили нашу избирательную кампанию, строя ее на конструктивной риторике, а не поливали грязью оппонентов. Однако Партия регионов и ее политические сателлиты, чувствуя необратимость поражения на досрочных выборах, переносят штабную истерику и панику на национальные средства массовой информации и без разбора прибегают к грязи, лжи и провокациям», - отмечает БЮТ и отмечают: «В соответствии с Законом Украины „О выборах народных депутатов Украины” распространение лживой информации относительно участников избирательного процесса запрещено. Нарушение телевизионным каналом закона ведет к потере лицензии на вещание».

Блок Юлии Тимошенко безотлагательно будет добиваться в судебном порядке отмены лицензии на вещание телеканала НТН и других электронных СМИ, которые «обменивают журналистское достоинство на грязные наличные за политический заказ».

Также БЮТ обращается в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием немедленно рассмотреть этот инцидент и принять строгие меры для наведения порядка в украинском телевизионном эфире.

«Мы обращаемся к руководству других телевизионных каналов, которые, по нашим данным, тоже планируют продать эфирное время для показа этой сфальсифицированной гадости 28 сентября», - отмечает БЮТ и советует не «подставлять свои творческие коллективы, не продавать собственную совесть», а также предупреждает о неминуемой уголовной ответственности за преступление.