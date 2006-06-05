“Наша Украина” хочет, чтобы Кабмин отчитывался перед коалицией, но БЮТ против

Член переговорной группы по согласованию проекта Соглашения о Коалиции демократических сил народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ заявил, что во время обсуждения проекта соглашения возникло два диаметрально противоположных подхода. Первый: кто кому подчинен и кто перед кем отчитывается – правительство или коалиция. Второе разногласие касается определения принципов распределения сфер ответственности участников коалиции, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный союз Наша Украина".

“Относительно первого подхода наша позиция сводится к тому, что правительство должно отвечать перед коалицией, – заявил народный депутат. – Есть основания считать, что такая же позиция и у социалистов – их представители твердо придерживались ее на протяжении всего переговорного процесса. Хотя в последнее время лидер социалистов занял по этому вопросу не совсем четкую позицию. Вместе с тем, БЮТ считает, что правительство должно играть первую “скрипку” в цепи коалиция – Кабинет Министров, а фракции коалиции должны лишь “освящать” его решения”, - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

“В частности, по мнению представителей Блока Юлии Тимошенко, коалиция не будет иметь права возражать против включения в повестку дня Кабмина каких-либо вопросов, – рассказал Р.ЗВАРИЧ. – Вместе с тем, “Наша Украина” настаивает на том, чтобы фракции, которые входят в коалицию, получали проекты повестки дня заседаний правительства за три дня до их проведения. Это отвечает и временному регламенту работы Кабмина. Эта позиция, по непонятным для нас причинам, вызывает откровенно негативную реакцию лидера БЮТ”.

“Относительно второго вопроса “Наша Украина” настаивает на такой последовательности действий: определение сфер ответственности государственной политики, закрепление их за конкретными политическими силами, разработка механизмов кадровых назначений”, - отметил народный депутат.

“По концепции “Нашей Украины”, каждый сектор государственной политики должен отвечать правительственным комитетам, и вице-премьеры должны возглавлять соответствующие правительственные комитеты. Их задачей должна быть предварительная подготовка вопросов на заседание правительства, – отметил Р.ЗВАРИЧ. – В концепции же наших партнеров нет очевидного ответа на вопрос о роли вице-премьер-министров. БЮТ категорически отрицает целесообразность создания правительственных комитетов, а, следовательно, выступает за снижение уровня демократичности процедуры принятие правительственных решений”.