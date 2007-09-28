Томенко говорит о двух вариантах развития событий

Активность избирателей определит, какой будет Украина после 30 сентября.

Такую уверенность высказал заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя завершение избирательной кампании, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО. „За несколько дней до голосования, очевидно, что Украина сохраняет несколько альтернатив своего развития после 30 сентября”, - считает он.

По его мнению, в зависимости от того, насколько активными будут избиратели, возможны 2 варианта развития событий. „Если персонифицировать украинское политическое будущее, то наиболее достоверные на сегодня следующие конструкции украинской власти после этих выборов: либо создание новой парламентской коалиции и правительства с БЮТу и НУНС, при которой премьер-министром будет Юлия ТИМОШЕНКО, а председателем ВР - представитель „Нашей Украины – Народной Самообороны”, либо сохранится коалиция Партии регионов и КПУ, при которой премьером останется Виктор ЯНУКОВИЧ, а спикером, скорее всего, станет лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО”, - считает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, такие варианты политического будущего – это две разные Украины. „Поэтому осознание того, что Украина стоит перед разновекторным развитием, должно помочь (особенно тем избирателям, которые окончательно не приняли решения об участии в голосовании) осознать, что лучше, когда они будущее Украины определят самостоятельно, чем оно будет определено без них”, - считает политик.