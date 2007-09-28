Суд установил, что Президент может участвовать в предвыборной агитации

Сегодня коллегия судей Окружного административного суда города Киева установила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право принимать участие в предвыборной агитации и отменила постановление Центральной избирательной комиссии, запрещающее главе государства проводить предвыборную агитацию, в частности, за блок «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, также суд признал, что ЦИК, принимая решение о запрете, превысила свои полномочия и нарушила законодательство.

Данное постановление суда может быть обжаловано в Высшем административном суде Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября ЦИК обязал Президента воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

В частности, Центризбирком признал действия Президента относительно участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за НУ-НС не соответствующими требованиям закона. Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательных прав граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.

В свою очередь, В.Ющенко посоветовал ЦИК не политизировать свою работу и отметил, что в Конституции нигде не сказано, что глава государства находится вне политического процесса.

24 сентября заместитель председателя штаба блока “Наша Украина - Народная самооборона” по юридическим вопросам Николай ОНИЩУК заявил, что НУ-НС обратится в Киевский окружной административный суд с административным иском о решении Центральной избирательной комиссии о запрете Президенту принимать участие в предвыборной агитации.