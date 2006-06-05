Депутаты фракции Витренко блокируют трибуну Донецкого облсовета

Вторая сессия Донецкого областного совета пятого созыва, работающая сегодня в Донецке, проголосовала против включения в повестку дня вопроса по НАТО.

Как сообщает "Острова", по предложению фракции блока Натальи Витренко "Народная оппозиция" в повестку дня сессии предлагалось внести вопрос "О провозглашении территории Донецкой области "Территорией без НАТО". Вопрос был поставлен на голосование. В результате 17 депутатов проголосовало – за, 90 – против. Вопрос по НАТО в повестку дня сессии не включен.

После этого в зале, где проходит сессия Донецкого облсовета, начался беспорядок.

Члены фракции блока Витренко в знак протеста против решения сессии не вносить в повестку дня вопросы о НАТО и о недоверии прокурору области заблокировали трибуну.

Они выкрикивают "Регионам - позор!", "НАТО - убийца", "Россия-Украина-Белоруссия!"

Работа сессии облсовета под угрозой срыва.