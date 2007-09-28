Тимошенко обещает отказаться от премьерства, если...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает отказаться от премьерского кресла, если ей за два года не удастся вернуть гражданам их сбережения в Сбербанке.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».

«Я знаю, что мы сможем в течение двух лет людям деньги вернуть. Если я не верну людям деньги за два года, я в отличие от наших мужчин – политиков положу заявление и уйду с должности, потому что должности не нужны, если ты не можешь обещанное людям дать», - сказала Ю.Тимошенко.

При этом лидер БЮТ выразила уверенность, что возвращение сбережений не приведет к росту инфляции в Украине. «Мы обязаны на протяжении двух лет безинфляционно, без каких-либо финансовых стрессов вернуть людям сбережения», - сказала она. Ю.Тимошенко отметила, что правительству под ее руководством за 1,5 месяца удалось увеличить доходы госбюджета на 68%, или почти на 70 млрд. грн., и потому удастся решить вопрос с сбережениями. «Мы не та политическая сила, которая думает, что люди уйдут из жизни, а государство будет просто обещать отдать эти сбережения и ожидать пока некому будет брать эти сбережения», - прибавила лидер БЮТ.