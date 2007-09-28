Тимошенко обещает отказаться от премьерства, если...

09:48, 28 сентября 2007
Политика
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Лидер БЮТ сообщила подробности в телеэфире

Юлия Тимошенко приветствует сторонников БЮТ перед началом предвыборного митинга. Львов, 26 сентябряЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает отказаться от премьерского кресла, если ей за два года не удастся вернуть гражданам их сбережения в Сбербанке.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».

«Я знаю, что мы сможем в течение двух лет людям деньги вернуть. Если я не верну людям деньги за два года, я в отличие от наших мужчин – политиков положу заявление и уйду с должности, потому что должности не нужны, если ты не можешь обещанное людям дать», - сказала Ю.Тимошенко.

При этом лидер БЮТ выразила уверенность, что возвращение сбережений не приведет к росту инфляции в Украине. «Мы обязаны на протяжении двух лет безинфляционно, без каких-либо финансовых стрессов вернуть людям сбережения», - сказала она. Ю.Тимошенко отметила, что правительству под ее руководством за 1,5 месяца удалось увеличить доходы госбюджета на 68%, или почти на 70 млрд. грн., и потому удастся решить вопрос с сбережениями. «Мы не та политическая сила, которая думает, что люди уйдут из жизни, а государство будет просто обещать отдать эти сбережения и ожидать пока некому будет брать эти сбережения», - прибавила лидер БЮТ.

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