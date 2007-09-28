НУ-НС в Киеве проводит акцию “Парламенту – пропрезидентское большинство”

Сегодня в 12.00 у здания Верховной Рады состоится акция “Парламенту – пропрезидентское большинство”, завершающая предвыборный тур блока “Наша Украина - Народная самооборона”.

Как сообщал УНИАН с ссылкой на официальный сайт блока, в акции примет участие «первая пятерка» НУ-НС: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.