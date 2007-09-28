НУ-НС в Киеве проводит акцию “Парламенту – пропрезидентское большинство”
09:04, 28 сентября 2007Политика
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В 12.00 у Верховной Рады
Сегодня в 12.00 у здания Верховной Рады состоится акция “Парламенту – пропрезидентское большинство”, завершающая предвыборный тур блока “Наша Украина - Народная самооборона”.
Как сообщал УНИАН с ссылкой на официальный сайт блока, в акции примет участие «первая пятерка» НУ-НС: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.
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