Россия начала идеологическую войну против Украины

Российская Федерация начала идеологическую войну против Украины с целью не допустить ее членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Института внешней политики дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА сегодня во время презентации результатов опроса Фонда «Демократические инициативы» на тему: “Место Украины в НАТО”.

Эксперт отметил, что сегодня 80% информационных материалов в российских и украинских СМИ имеют антинатовскую направленность. Говоря о событиях в Феодосии, Г.ПЕРЕПЕЛИЦА также заметил, что все понимают, что учения «Си Бриз» проводятся не под эгидой НАТО.

Дипломат подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является очень важным вопросом: «либо Украина отстоит себя как демократическое государство, либо превратится в доминанту России, либо станет субъектом федерации».

По его словам, руководство России понимает, «что война за Украину еще не проиграна». По мнению Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, политическая элита РФ понимает, что вступление Украины в НАТО и расширение альянса, в целом, не несет никакой угрозы для России. «В то же время, после вступления Украины в альянс Россия навсегда теряет возможность вернуть Украину в лоно своего политического доминирования», - сказал эксперт. Он убежден, что в случае присоединения Украины к альянсу ни газовые, ни мясомолочные войны не смогут повлиять на политику Украины. По мнению Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, это понимают как руководство РФ, так и пророссийские политические силы Украины. Именно с этой целью они и проводят антинатовские кампании наподобие событий в Феодосии и манипуляции с русским языком, подчеркнул он. «Эти кампании направлены на то, чтобы дискредитировать Украину как потенциального члена НАТО», - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Он отметил, что в современных условиях только вступление Украины в НАТО может обеспечить сохранение суверенитета Украины.

При этом дипломат высказал мнение, что нейтралитет Украины не решит нынешних проблем нашего государства. По его словам, в условиях обострения международных отношений придерживаться нейтралитета никто не будет. Г.ПЕРЕПЕЛИЦА заметил, что ярким примером этого является аннексия Прибалтийских стран Советским Союзом и аннексия Бельгии Германией перед началом Второй мировой войны. По его мнению, тезисы о нейтралитете запускаются пророссийскими силами с целью не допустить членства Украины в альянсе.

В то же время Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что в Украине нет государственной политики информирования общества. По его мнению, государственная политика информирования должна быть отдельной для западных регионов Украины, которые, преимущественно, поддерживают вступление Украины в НАТО, и восточных – «сообщества тоталитарного сознания, которое мыслит иррационально». По убеждению эксперта, на Востоке и Юге Украины процветают мифы, клише и эмоции. Он считает, что убедить Восточные и Южные регионы можно только в том случае, если договориться с политической элитой региона – Партией регионов. «Заявление Партии регионов о том, что НАТО нам не враг, может изменить общественное мнение в этом регионе», - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА. Он также высказал мнение, что власти нет смысла договариваться с коммунистами и Блоком Витренко, поскольку эти политические силы откровенно выступают против независимости Украины.