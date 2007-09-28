Агитаторы ПР ездят по Полтавщине на боевой машине пехоты

07:20, 28 сентября 2007
Политика
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... в корпоративных цветах и цветочках

Партия регионов на своем концерте в Кременчуге с участием Верки Сердючки агитировала с бронированной машиной пехоты.

Как передает корреспондент УНИАН, во время концерта, на котором выступила Верка Сердючка, на Площади Победы в Кременчуге стояла БМП.

На БМП нет вооружения. Управляет ею бывший офицер. Бронетранспортер раскрасили в сине-белый цвет, нарисовали на бортах ромашки.

Как сообщили представители Партии регионов, БМП присутствует на всех митингах, проводимых с участием ПР.

"В последние дни перед выборами броневик объезжает районы Полтавщины в агитационных целях. Бронемашина - собственность партии. Она куплена в воинской части и будет использоваться в рекламно-агитационных целях до выборов", - сказал представитель ПР.

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