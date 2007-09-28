6 тысяч севастопольских двойников останутся в списках

Севастопольская окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №225 раздает участковым комиссиям списки, из которых так и не исключили «двойников», которые были обнаружены в количестве 5915 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе член ОИК территориального избирательного округа №225 Владимир ДЕРЯБКИН (от Блока “Наша Украина – Народная самооборона”).

В.ДЕРЯБКИН утверждает, что, начиная еще с понедельника, когда городской избирательный штаб блока НУ-НС обратился с жалобой в ОИК относительно наличия в списках избирателей «двойников», рассмотрение этого вопроса постоянно игнорировалось и затягивалось. «Во время рассмотрения жалоб на исключение из списков (так называемых “двойников”, то есть лиц, которые не живут в Севастополе, но включены в списки избирателей – УНИАН) представители коалиции требовали полных доказательств и гарантии от докладчиков. Явно чувствовалось желание увеличить знаменатель, потому что на этих выборах порог явки - 50%, и чувствуется, что кое-кому хочется увеличить этот знаменатель, чтобы, возможно, даже сорвать выборы», - сказал он.

Как отметил В.ДЕРЯБКИН, при желании, технически не тяжело было бы исключить «двойников» из списков избирателей, наличие специальной компьютерной программы и проведенная за ночь проверка данных со стороны милиции способствуют этому.

Кроме того, добавил член ОИК, во время рассмотрения на заседании окружкома жалоб на включение в списки избирателей голосования не было - люди вносились автоматически. «Иногда главой комиссии делалось объявление, что, мол, «принято единогласно», хотя члены комиссии рук не поднимали. И никаких «за» и «против» в протокол тоже не заносилось. Я считаю это дерзким фактом и полным безобразием», - сказал он.

Как добавила во время пресс-конференции секретарь ОИК Анна ПОЛИЩУК, которая вчера в знак протеста против неисключения комиссией из списков «двойников» подала заявление в ЦИК о сложении полномочий секретаря, «самым большим нарушением является наличие в списках так называемых “двойников”. “Это то, что мы обнаружили, а я хорошо знаю: если бы была физическая возможность проверить все досконально, их («двойников» - УНИАНА) было бы, как минимум, вдвое больше. И делается все это открыто. Мы ушли с заседания комиссии, потому что уже нет каких-то моральных сил видеть эту грязь, это беззаконие. Просто не выдержали нервы. Поднадоело, устали».

А.ПОЛИЩУК добавила, что «подала заявление с целью срочно привлечь внимание общественности, власти, ЦИК к нашей окружной комиссии, потому что то, что у нас творится, эта бездеятельность, систематическое, наглое нарушение закона. У меня создается такое впечатление, что уже заранее известны результаты, как бы мы там не считали, и как бы не проводили. Над нами буквально смеются и унижают».

По словам А.ПОЛИЩУК, «нам очень тяжело работать с членами комиссии, которые представляют коалицию, которые не знают работы, и не желают ее знать, в частности - мне очень неудобно об этом говорить, мне грустно - это наш председатель (Галина МАРТЫНЕНКО от КПУ - УНИАН), это наш заместитель, которые неверно понимают, как нужно вести избирательный процесс”.

“Мне с самого начала непонятного, кому вообще в нашем городе нужные выборы, потому что все силы для того, чтобы они состоялись, прилагают лишь Блок Юлии Тимошенко и Блок «Наша Украина - Народная самооборона». В то же время 225-й округ является самым большим в Украине, у нас 190 участков», - сказала она.

Как также отметила А.ПОЛИЩУК, на парламентских выборах 2006 года она была главой окружной избирательной комиссии, и хорошо помнит, «что на утро дня голосования по городу были одно количество избирателей, а под вечер у нас оно увеличилось, если не ошибаюсь, на 6 тысяч человек. И я никак не могла понять, как это могло выйти. Теперь я прекрасно понимаю, как это может выйти». В то же время, отметила она, «выводы не сделаны никакие, потому что никто из тех, кто этим занимался, не пострадал. Рабочие группы продолжают подавать такие же списки, не боясь, они уверены, что не понесут никакой ответственности».