50 тыс. избирателей безосновательно исключены из списков на Закарпатье

На Закарпатье более 50 тысяч избирателей безосновательно исключены из избирательных списков из-за небрежности работников пограничной службы Украины.

Как сообщил УНИАН источник в закарпатском Управлении Службы безопасности Украины, такие данные были получены во время контрольной проверки, которую СБУ осуществило в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Румынией и Словакией.

Основаниями для проверки стало отсутствие в избирательных списках закарпатского города Берегово около 55% постоянно проживающих в городе жителей (10 тыс. 500 из 18 тыс. 800). Как выяснилось во время проверки, работники пограничной службы в Закарпатской области регистрировали только выезд граждан за границу и не регистрировали их возвращение, которое часто происходило в тот же день.

В то же время, по закону о выборах, пограничная служба должна подавать сведения о тех, кто выезжает за пределы Украины, в местные избирательные комиссии, и, если за три дня до выборов информации о возвращении человека в Украину нет, его исключают из списков избирателей.

В частности, по данным источника, на этом основании по 69-му избирательному округу (Береговский, Виноградовский, Иршавский районы) исключены 16 тыс. избирателей, по 70-му округу (Хустский, Раховский, Тячевский районы) - 21 тыс. избирателей, по 67-му (Свалявский, Перечинский, Березнянский, Воловецкий и Межгорский районы) – 7,5 тыс. избирателей, по 66-му округу (Ужгород и Ужгородский район) - 6 тыс. избирателей.