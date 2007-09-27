ЦИК: фото в паспорте не обязательно

Центральная избирательная комиссия обязала участковые избирательные комиссии выдавать избирательные бюллетени гражданам, независимо от наличия в паспорте фотографии по достижению 25-ти и 40-летнего возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее разъяснение о применении отдельных положений Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», касающихся выдачи членами УИК избирательных бюллетеней на основании паспорта гражданина Украины, принято сегодня на заседании ЦИК.

По словам члена ЦИК Тамары АСТАХОВОЙ, участковые и окружные избиркомы не уполномочены проверять срок действия паспортов и вклеивание фотографий по достижению 25-ти и 40-летнего возраста.

Т.АСТАХОВА подчеркнула, что в случае, если гражданин внесен в список избирателей, но в паспорте не вклеена фотография, УИК и ОИК обязаны выдать бюллетени для голосования.

«Для избирательной комиссии документом, идентифицирующим личность гражданина, является паспорт с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и места регистрации. Избиркомы не уполномочены проверять действительность паспорта», - сказала Т.АСТАХОВА.