Богословская: Мораторий на продажу сельхозземель будет продлен еще на год

Заместитель министра юстиции, представитель первой пятерки избирательного списка Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения будет продлен еще на год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила в эфире телерадиокомпании "Винниччина".

"Мы будем продлевать мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения еще на год", - сказала она.

По ее словам, мораторий необходимо продлить из-за того, что сейчас в Украине нет кадастра земли, не проведено разграничение земель. "Сейчас в Украине нет ни одного города, который имеет четко установленные границы между муниципальной землей и землей, которая принадлежит району или области, не говоря уже о разграничении земли внутри городов", - отметила она.

При этом И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что, по расчетам Европейского банка, для того, чтобы перейти к нормальному рынку земли, в Украине нужно 70 тыс. землеустроителей, "а мы сейчас имеем около 700 таких специалистов".

"Мы должны еще на год продлить мораторий, за этот год принять необходимые законы, осуществить разграничение земель, документально упорядочить процесс продажи земель и только после этого переходить к продаже", - считает она.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября министр экономики Украины Анатолий КИНАХ заявил, что его позиция остается неизменной - продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель будет только углублять коррупционные и теневые схемы в земельных отношениях.

25 сентября т.г. председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО также заявил, что в случае продления моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения на 2-3 года земли в Украине не останется.