Хмара советует социалистам не играть в «политическую рулетку»

Представитель Украинской народной партии в блоке «Наша Украина – Народная самооборона» Степан ХМАРА называет намерения Социалистической партии Украины обжаловать результаты голосования «целенаправленными действиями на срыв выборов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом С.ХМАРА заявил, комментируя заявление лидера СПУ Александра МОРОЗА о намерении обжаловать результаты выборов, независимо от их результатов.

«Социалисты, которые по прогнозам большинства экспертов, не имеют шансов попасть в парламент, уже сейчас анонсируют свое намерение требовать обжалования результатов выборов по примеру своих предшественников из ВКП(б)», - считает С.ХМАРА.

Политик напомнил, что «в свое время большевики разгоняли крестьянские и рабочие советы, если в них попадало недостаточное количество их представителей, ссылаясь на незрелость общества к осознанному выбору».

По мнению С.ХМАРЫ, «хоть сегодня не 1917 год, но методы коммунистической диктатуры не забыты». В то же время он считает, что «ленинские методы в наше время уже не срабатывают».

Он также напомнил о «мине», которую «бережно заложила под новый состав парламента СПУ», подав в Конституционный Суд иск о признании недействительными всех четырех указов Президента о роспуске парламента V созыва. Однако С.ХМАРА считает, что СПУ и их союзники по коалиции «вряд ли получат политическую выгоду даже в случае положительного решения коррумпированного КС». «В таком случае Президент вынужден будет взять управление страной на себя, поскольку и новый, и старый составы Верховной Рады окажутся нелегитимными, а проводить очередные парламентские выборы Конституция запрещает, как минимум, год», - отметил политик.

С.ХМАРА посоветовал СПУ не играть в «политическую рулетку», втягивая страну в очередной политический кризис, а уже сейчас начать обстоятельно анализировать реальные причины поражения социалистов на нынешних выборах.