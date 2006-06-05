В проекте коалиционного соглашения остается 15 вопросов, по которым существуют разногласия. Об этом УНИАН сообщил участник переговорной группы от Социалистической партии Украины, народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, это, в частности, вопрос вступления Украины в НАТО, вопрос продажи земли и другие.

«Процесс идет очень сложно… Но он продвигается», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По поводу распределения должностей И.ВИНСКИЙ отметил, что до этого вопроса участники переговоров еще не дошли.

Как сообщал УНИАН, 25 мая лидеры блока «Наша Украина», БЮТ и СПУ договорились подготовить текст коалиционного соглашения до 7 июня.

2 июня на заседании фракции “Наша Украина” ее лидер Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что формально содержательная часть коалиционного соглашения, которое касается программы деятельности и регламента, уже согласована. По его словам, составлены также протоколы разногласий по нескольким позициям и сейчас начинается работа над разделом распределения сфер ответственности.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что до 7 июня переговорный процесс по подготовке коалиционного соглашения однозначно завершится.

В то же время в тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность размытостью в коалиционном соглашении позиций относительно земельного вопроса и НАТО.