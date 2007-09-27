Какой протокол выборов считать действительным?

Члены Центральной избирательной комиссии от коалиции считают, что для признания протокола действительным достаточно по одной подписи от членов участковой и окружной избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, члены Центральной избирательной комиссии от коалиции сегодня на заседании предложили утвердить разъяснения о применении отдельных положений Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» участковыми избирательными комиссиями (УИК) при подписании протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке и окружными избирательными комиссиями (ОИК) при подписании протокола об итогах голосования в пределах территориального избирательного округа. Соответствующий проект разъяснений сегодня на заседании ЦИК огласил член комиссии Александр ШЕЛЕСТОВ.

А.ШЕЛЕСТОВ уточнил, что подготовка данных разъяснений продиктована необходимостью одинакового применения избирательного законодательства Украины всеми участковыми и окружными избирательными комиссиями.

По его словам, члены УИК и ОИК должны обратить внимание на следующих два важных аспекта: закон не предусматривает процедуры голосования при принятии протокола, а также положение закона о том, что УИК и ОИК учитывают сведения тех протоколов, которые подписаны не всеми членами комиссий, присутствовавших на заседании.

После оглашения проекта разъяснений председатель ЦИК огласил перерыв в заседании комиссии до 20.00.