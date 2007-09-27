Кандидаты от КПУ (о) заявляют о репрессиях

Кандидаты в народные депутаты от Коммунистической партии Украины (обновленной) заявляют о репрессиях по отношению к членам своего списка на внеочередные парламентские выборы с целью не допустить участия партии в завершающем этапе избирательной гонки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили кандидаты в народные депутаты от КПУ (о) Сергей МИХАЙЛЕНКО и Александр ГИЧКО.

Как рассказал С.МИХАЙЛЕНКО, репрессии начались последние 2-3 недели, после того, как результаты некоторых социологических исследований показали, что партия имеет шансы пройти в парламент.

«Неизвестные лица предлагают деньги, шантажируют, звонят кандидатам из списка нашей партии в Верховную Раду Украины и предлагают им написать заявление о добровольном выходе из списка, об отказе от участия в выборах», - рассказал кандидат.

По его информации, об этом сообщает чуть ли не каждый кандидат, который сегодня находится в списке КПУ(о).

С.МИХАЙЛЕНКО также рассказал, что вчера в ЦИК в 12.00 дня неизвестным лицом, и эта личность зафиксирована на камерах, установленных в помещениях комиссии, были зарегистрированы 24 заявления от кандидатов из списка «обновленных коммунистов», которые якобы отказываются от участия в баллотировании в дальнейшем. При личных встречах со многими людьми, от которых есть заявления в ЦИК с просьбой снять их с регистрации, выяснялось, что они были вынуждены написать эти заявления, боясь за свою жизнь и жизнь своих родственников. Некоторые люди, по информации С.МИХАЙЛЕНКО, после беседы написали заявление об отзыве своих заявлений из ЦИК с указанием, что предыдущее были вынуждены написать под давлением.

Кандидат проинформировал, что на совещании ЦИК вчера приняла решение все эти заявления отправить в правоохранительные органы.

В свою очередь А.ГИЧКО сообщил, что также выяснилось, что многим кандидатам предлагались большие суммы денег взамен на отказ баллотироваться в депутаты. Эти предложения, как и угрозы, кандидаты, по информации А.ГИЧКО, продолжают получать и на сегодняшний день суммы предлагаемых «взяток» увеличились до размера 50 тыс. долларов.

А.ГИЧКО обратил внимание, что всего был зарегистрирован от партии 41 кандидат. Если учесть 24 заявления, которые были поданы в ЦИК о снятии с регистрации, то у КПУ (о) в списке остается 17 кандидатов. А согласно закону о выборах, если кандидатов меньше 18-ти, то можно принять решение об отмене их регистрации.

В тоже время он подчеркнул, что по закону все сроки, когда теоретически ЦИК могла бы снять с регистрации партию, уже прошли, поскольку это можно сделать не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, снять отдельных кандидатов по их собственному желанию можно не позднее, чем за три дня до дня голосования.

«Я не знаю, на что надеются организаторы всей этой работы. Видимо они надеются на поддержку в ЦИК», - предположил кандидат.

На вопрос, какая из политических сил, по мнению участников пресс-конференции, наиболее заинтересована в неучастии КПУ(о) в выборах и снятии с регистрации кандидатов С.МИХАЙЛЕНКО ответил: «Это выгодно тем олигархам, которые сегодня фактически приватизировали КПУ и СПУ».

Справка УНИАН. КПУ (обновленная) имеет первый номер в бюллетене на выборы в парламент 30 сентября, КПУ идет под номером 13. Всего в ЦИК зарегистрировано 20 партий и блоков, которые будут принимать участие в выборах 30 сентября.