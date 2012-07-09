Начальник колонии: депутаты пошли на провокацию, Тимошенко в суд не повезут

Начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин называет провокацией действия народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», которые сегодня вечером заблокировали входы между 8-м и 9-м этажами харьковской больницы «Укрзализныци», в которой проходит курс лечения экс-премьер- министр Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

«Депутаты пошли на необоснованную провокацию», - сказал он.

И.Первушкин отметил, что Ю.Тимошенко не будут принудительно доставлять в суд.

«Согласно решению суда и написанном лично Тимошенко заявлении об отказе по состоянию здоровья участвовать в завтрашнем судебном заседании, никто не имеет права применить к ней принудительный привод, тем более, учитывая тот факт, что человек находится на стационарном лечении», - подчеркнул начальник колонии.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Андрей Кожемякин заявил, что депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» практически в полном составе сейчас находятся в Центральной клинической больнице«Укрзализныци» в Харькове «с целью недопущения противоправных действий в отношении Юлии Тимошенко», в частности, учитывая, что на завтра назначено заседание Киевского райсуда Харькова по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины».

А.Кожемякин отметил, что депутаты от оппозиции будут дежурить в больнице до утра.