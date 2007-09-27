Симоненко: Партия регионов и ”Наша Украина” ведут переговоры о коалиции

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО утверждает, что между Партией регионов и "Нашей Украиной" в настоящее время идет "процесс переговоров" о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Коалиция "Регионы" и "Наша Украина" возможна, потому что сегодня нет решения политического у "регионалов". И я это подтверждаю: у них нет политического решения, а есть процесс переговоров", - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он считает, что такая коалиция вероятна, "безусловно, в интересах определенной группы крупного бизнеса". "Это их право вести эти переговоры. Я заявляю, что Компартии в так называемой широкой коалиции не будет", - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Однако он все же уверен, что в новом парламенте будет создана коалиция Компартии и Партии регионов.

"Если мы обеспечим эффективность подсчета голосов и результат волеизъявления наших граждан, а мы для этого все сделаем, то сегодня уже нет никаких сомнений, что коалиция будет в составе Компартии и Партии регионов", - сказал П.СИМОНЕНКО. При этом он добавил, что "никаких сомнений нет по количеству голосов, для этого есть все основания, чтобы я это заявил".

П.СИМОНЕНКО также заявил, что не упоминает Соцпартию как вероятного участника коалиции, поскольку "на сегодняшний день пока нет оснований утверждать, что социалисты преодолеют 3%-й барьер". "Я им желаю успехов, но таковы реалии", - констатировал лидер Компартии.