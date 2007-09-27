БЮТ мешают потаенные желания представителей НУ-НС

БЮТ призывает политических партнеров прекратить все разговоры об объединении в коалицию в будущем парламенте с Партией регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, сегодня, отвечая на вопрос журналистов, заместитель руководителя избирательного штаба НУ-НС Николай ОНИЩУК дал понять, что после досрочных выборов в будущем парламенте может быть создана широкая коалиция.

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко выражает удивление этим заявлением и искренне советует Н.ОНИЩУКУ прочитать и послушать слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, сказанные во время встречи с Юлией ТИМОШЕНКО, которые абсолютно четко свидетельствуют о том, что в будущей Верховной Раде должна быть создана коалиция демократических сил.

«Мы убеждены, что любые другие заявления, сомнения и потаенные желания вводят в заблуждение людей, негативно влияя на их выбор, порождают апатию и разочарование в демократических силах. Поэтому мы призываем наших политических партнеров прекратить всякие подобные разговоры относительно объединения с Партией регионов и публично заявить о поддержке позиции, высказанной сегодня Юлией ТИМОШЕНКО и Президентом Украины», - говорится в сообщении пресс-службы БЮТ.