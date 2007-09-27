Тимошенко требует снять с эфира фальсифицированные ролики ПР

Блок Юлии Тимошенко направил в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания требование изъять из эфира всех украинских телеканалов ролики Партии регионов, распространяющие ложную информацию о Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности в БЮТ отмечают, что в предвыборных рекламных роликах Партии регионов, транслируемых по всей Украине, демонстрируются заглавия газет, чтобы показать реакцию национальных и международных медиа на политические события, связанные с Юлией ТИМОШЕНКО. Под каждым заглавием Партия регионов указала источник материала, чтобы прибавить достоверность сообщению.

В частности, в заглавии, которое было приписано изданию International Herald Tribune от 27.03.2006, значится, что «ЮЩЕНКО освободил ТИМОШЕНКО». Эксперты БЮТ связались с редакцией International Herald Tribune, где им сообщили, что никогда не использовали ни это заглавие, ни что-то подобное, и что они никогда не публиковали статью с таким названием. В издании также отметили, что эта фраза была использована как часть предложения в 15-м абзаце статьи «Инфраструктурные проекты важнее экономики в Украине», опубликованной в номере International Herald Tribune от 28.03.2006, где речь шла о 118 тысячах жителей подконтрольном Партии регионов городе Алчевск, где не было теплоснабжения в одну из самых холодных в истории зим.

Комментируя данный инцидент, народный депутат V созыва от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО отметил, что в последнее время Партия регионов пытается ввести общество в заблуждение и демонстрирует свою моральную несостоятельность. “Они явно готовые к любым действиям, чтобы добраться до власти, в частности к использованию таких старых приемов советской пропаганды”, - сказал он.

БЮТ также требует публичного опровержения в эфире на всех телеканалах до выборов ложной информации, размещенной в роликах ПР. Кроме того, юристы БЮТ сейчас связываются со всеми изданиями, на которые ссылается ПР в роликах, чтобы проверить, какие из них еще были фальсифицированы.