Черновецкому жаль кустов и уже надоели пьяные лица

Сегодня мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к политическим силам с призывом не превращать столицу в свалку политической агитации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, киевской власти приходится за средства городского бюджета восстанавливать скверы и парки, которые варварским образом затаптываются митингующими, убирать кучи мусора после всевозможных политический акций. Киевский мэр также призвал к недопущению использования столицы как места выяснения мелких политических интересов.

«Мне пришло письмо от жителей Киева, которые возмущены варварским проведением политической агитации партиями и блоками. Киевляне устали от политики, они хотят спокойствия, стабильности, порядка на улицах», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он заявил, что в столице, особенно в центральной части города, «мы не потерпим пикетов, палаток, мусора». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что киевляне устали от постоянных акций, устали видеть пьяные лица политических «туристов», которые портят киевские скверы и парки.

«Киевская городская госадминистрация неоднократно выделяла средства на приведение в надлежащее состояние Мариинского парка, которые могли бы пойти на ремонт еще одной школы, а вместо этого нам приходится снова и снова чистить парк, восстанавливать газоны, высаживать кусты», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра столицы, ни для кого не секрет, что всем известные партии оплачивают «услуги» митингующих, но не оплачивают терпение киевлян и киевской власти. «Киевляне не хотят видеть мусор на своих улицах, обтрепанные агитационные плакаты на стенах своих домов. Киевляне хотят спокойно работать, создавать уют в своих домах. Киевляне хотят свободно ходить по улицах, а не пробираться через лабиринт палаток», - подчеркнул столичный мэр.

«Прежде всего, я не допущу нарушения правопорядка со стороны любой из политических сил. Киевская власть и я лично, как мэр Киева, заявляем, что не позволим превратить столицу в место выяснения мелких политических интересов и полет предвыборных баталий партий и блоков. Я буду защищать интересы киевлян и требовать уважения к нам, ведь они у нас дома и вести себя здесь нужно как гости, а не как захватчики», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.