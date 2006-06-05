Избирком зарегистрировал мэра Симферополя

Симферопольская городская избирательная комиссия завершила избирательный процесс по выборам мэра и постановила зарегистрировать Геннадия БАБЕНКО избранным городским председателем.

Такое решение принято на плановом заседании Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии, сообщил УНИАН председатель Симферопольского избиркома Владимир КРЫЛОВ.

Председатель комиссии отметил, что во исполнение решения Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 24 мая Симферопольская городская избирательная комиссия повторно рассмотрела заявление доверенного лица на должность городского головы Александра ГРЕССА Романа БОНДАРЕНКО и приняла решение отказать ему в признании выборов Симферопольского городского головы недействительными. За это решение проголосовали 6 членов комиссии из 10, принявших участие в голосовании.

В результате выполнения решения Апелляционного суда автономии комиссия завершила избирательный процесс по выборам городского головы Симферополя и постановила зарегистрировать Г.БАБЕНКО избранным городским головой.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Симферопольская городская территориальная избирательная комиссия признала выборы мэра недействительными. Кандидат в мэры Симферополя Г.БАБЕНКО подал иск с требованием отменить решение о признании выборов недействительными. 20 апреля терризбирком признал победителем на выборах Симферопольского городского головы Г.БАБЕНКО, и 5 мая он принял присягу и официально вступил в должность, после чего А.ГРЕСС обратился в Апелляционный суд Крыма с требованием признать выборы мэра недействительными.

Постановлением Апелляционного суда Крыма от 11 мая Симферопольская городская территориальная избирательная комиссия была обязана рассмотреть жалобу доверенного лица кандидата на должность Симферопольского городского головы А.ГРЕССА о признании выборов мэра недействительными. Выполняя указанное постановление, Симферопольская городская территориальная избирательная комиссия 12 мая приняла решение об отказе доверенному лицу А.ГРЕССА признать выборы городского головы недействительными. 19 мая постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя, оставленным без изменений постановлением Апелляционного Суда АРК от 24 мая, Симферопольский избирком был обязан повторно рассмотреть заявление доверенного лица кандидата на должность Симферопольского городского головы А.ГРЕССА и принять решение о признании выборов городского головы недействительными.