НУ-НС проведет акцию “Парламенту – пропрезидентское большинство”

Завтра в 12.00 возле здания Верховной Рады состоится акция “Парламенту – пропрезидентское большинство” по случаю завершения избирательного тура блока “Наша Украина - Народная самооборона”. Как сообщается на официальном сайте блока, в мероприятии примут участие представители первой пятерки избирательного списка НУ-НС: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.

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