Регионалы начали откровенный шантаж

Партия регионов не исключает проведения внеочередных президентских выборов, если ее представители не войдут в правительство, которое будет сформировано после внеочередных парламентских выборов. Об этом во время прямого эфира на макеевском телеканале "ЮНИОН" заявила лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса Богатырева, сообщает пресс-служба фракции Партия регионов в Верховной Раде.

"Если попытаются девальвировать голос нашего избирателя, мы будем политическими методами все делать, чтобы вернуться в правовое русло, переговорное русло восстановить справедливость для наших людей. И если этот политический кризис, который возможен после выборов, не будет решаться конституционным путем, то может возникнуть ситуация политическая, когда такой же очередной выход, из такого же политического кризиса - через досрочные выборы, но уже и президентские выборы досрочные", - подчеркнула Р.Богатырева.

РБК-Украина