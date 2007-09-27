Янукович в отпуске уволил заместителя Гриценко

Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра обороны Украины Владимира ТЕРЕЩЕНКО за нарушение присяги государственного служащего.

Соответствующее распоряжении Кабмина №762-р от 26 сентября 2007 года, подписанное премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, размещено на правительственном портале.

Как сообщалось, В.ТЕРЕЩЕНКО был назначен на должность заместителя министра обороны Указом Президента Украины от 25 февраля 2005 года. В.ТЕРЕЩЕНКО, среди прочего, курировал в Минобороны направление производства и утилизации боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с 12 по 28 сентября в отпуске для участия в избирательной кампании Партии регионов.