Цушко говорит, что он не агитировал, а просто мимо проходил

Кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО не расценивает как политическую агитацию свое вчерашнее высказывание «поддержите меня» во время селекторного совещания с сотрудниками МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я призвал во время выборов обеспечить порядок. Милиция ничего не должна бояться и чувствовать себя комфортно во время выборов по одной простой причине, что мы действуем по закону», - сказал В.ЦУШКО.

Он добавил, что «имел в виду поддерживайте то, что я сказал, поддерживайте меня, и вы поддержите себя”. “И где здесь агитация? Если это была агитация, то я сказал бы - №6 Социалистическая партия, ребята не забудьте», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил, что приравнивание его слов к агитации исходит от его политических оппонентов. «У моих политических оппонентов, очевидно, уже шизофрения, агитационная. Пускай успокоятся», - сказал В.ЦУШКО.

Отвечая на один из вопросов, который касался того, что он находится в отпуске, однако принимал участие в селекторном совещании, В.ЦУШКО отметил: «Я не вел совещание. А проводил его и. о. (имеется в виду первый заместитель министра МВД Украины Михаил КОРНИЕНКО – УНИАН). Я министр, хоть и в отпуске. Я зашел и сказал, что хотел сказать, и пошел».

Как сообщал УНИАН. В.ЦУШКО 26 сентября провел оперативное селекторное совещание сотрудников МВД.

По словам заместителя председателя Львовского областного совета Николая ГОРЫНЯ, который также был приглашен на это совещание, В.ЦУШКО “дал ценные указания голосовать за него”.

В частности, отметил Н.ГОРЫНЬ, В.ЦУШКО заявил, что “мы являемся скелетом государства. Государство Украина держится на системе МВД”, и пообещал подчиненным, что после выборов ничего не изменится и он останется на этом посту и в дальнейшем.

В.ЦУШКО призвал участников совещания проголосовать именно за него, “поскольку в такой способ они поддержат и себя”, - сообщил Н.ГОРЫНЬ.