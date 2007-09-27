Красных бьют!

Неизвестными лицами было совершенно нападение на первого секретаря Ялтинского городского комитета Компартии Украины Александра КОРОБЕЙНИКОВА, утверждает крымская организация КПУ.

Как говорится в заявление бюро Крымского республиканского комитета Компартии, текст которого передан корреспонденту УНИАН, вчера вечером неизвестные избили лидера ялтинских коммунистов в подъезде его дома. Коммунисты считают, что случившееся связано с политической деятельностью А.КОРОБЕЙНИКОВА. «Уверенные в собственной безнаказанности, они (неизвестные лица, избившие коммуниста – УНИАН) даже не попытались замаскировать свои деяния под ограбление, - говорится в заявлении. - Мы убеждены в том, что циничное избиение Александра КОРОБЕЙНИКОВА связано с его политической активностью, с его принципиальной коммунистической позицией по важнейшим вопросам общественной жизни, с его твердым намерением противодействовать попыткам фальсификации итогов выборов».

«Нападение на Александра КОРОБЕЙНИКОВА свидетельствует, что криминально-бюрократические кланы по-прежнему считают Компартию Украины своим главным врагом и готовы бороться против нее любыми методами. Страх коррумпированных чиновников и представителей криминалитета совершенно оправдан», - заявляют крымские коммунисты, при этом они добавляют, что Компартия Украины «положит конец олигархическому господству».

А в Житомире совершено нападение на штаб Социалистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации СПУ, неизвестные разбили окно избирательного штаба Королёвского районного комитета СПУ в Житомире. «Когда два активиста выбежали на улицу, они увидели четырех молодчиков, приблизительно от 20 до 25 лет. Один из них сбежал вместе с сорванным со здания флагом. Когда появились другие социалисты, остальные хулиганы убежали», - сообщили в пресс-службе, отметив: "Создается впечатление, что у оппонентов Соцпартии "сдают нервы".