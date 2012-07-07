В Киеве задержали идеолога радикальных националистов

О сообщает сайт Социал-национальной ассамблеи.

В СНА отмечают, что О.Однороженко был задержан «при неизвестных обстоятельствах» 5 июля вечером. В организации отмечают, что О.Однороженко уже этапирован в Харьков, но обвинения, которые ему выдвигаются, им пока неизвестны.

«Социал-национальная ассамблея и организация «Патриот Украины» считают это продолжением репрессий против украинских националистов в целом и СНА и «Патриота Украины» в частности», - говорится в сообщении СНА.

В СНА отмечают, что это уже девятый заключенный организации «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи. За прошлый год были заключены лидер «Патриота Украины» Андрей Билецкий и члены организации Игорь Михайленко, Виталий Княжевский, Алексей Паршаков, Евгений Кравчун, Игорь Мосийчук, Сергей Бевз, Владимир Шпара.

УНИАН пока не удалось получить комментарий у представителей Харьковской организации организации «Патриот Украины», связь с офисом организации в Харькове отсутствует.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины Харьковской области УНИАН сообщили, что на это время в производстве Следственного управления ГУМВД находятся уголовные дела, возбужденные по ч. 2 и 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Хулиганские действия совершил житель Харькова. Он в рамках расследования этих дел, а также учитывая то, что он находился в розыске и скрывался от следствия, по решению Киевского районного суда Харькова 5 июля был задержан работниками харьковской милиции в Киеве. Мужчина доставлен в Харьков, проводятся необходимые следственные действия.